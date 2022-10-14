Владелицу борисовского салона печати «Лиса» и ее мужа приговорили к 2 и 1,5 годам колонии

Суд Партизанского района Минска приговорил владелицу борисовского салона печати «Лиса» Елену Павлович и ее мужа Дмитрия Павловича к 2 и 1,5 годам колонии в условиях общего режима по обвинению в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

В чем конкретно обвиняли супругов — не уточняется. Как добавляют правозащитники, на свободе у Павловичей остались двое несовершеннолетних детей, которые сейчас находятся на попечении у их бабушки.

26 июля провластный телеграм-канал «Сводки центра» опубликовал пост с видео, на котором Елена Павлович рассказывала о своем задержании за участие в акциях протеста и отдирала со стен своего салона бело-красные обои.

В посте провластного канала ее и ее мужа назвали «️последователями коллаборационистов», которые «открыли змагаро-типографию в центре Борисова».

В августе 2022 года суд Борисовского района признал страницу салона печати «Лиса» во «Вконтакте» «экстремистскими материалами».