Беларус рассказал, что его не выпустили из Украины из‑за отсутствия паспорта, который пропал после обстрелов здания СБУ

Украинские пограничники отказали гражданину Беларуси Олегу Осипову в выезде из страны из-за отсутствия паспорта, который пропал после обстрелов здания СБУ в Харьковской области, рассказал сам Осипов «Радыё Свабода».

По словам Осипова, он несколько раз пытался перейти границу Украины. В первый раз он попробовал сделать это на переходе Шегини с выданным ему вместо паспорта удостоверением личности, однако его не пропустили, потребовав предоставить паспорт.

Осипов, по его словам, вернулся в Харьков — в миграционной службе ему сообщили, что паспорт был утерян после обстрела местного отделения СБУ.

Получив письменное уведомление об этом, 13 октября Осипов снова попробовал пересечь границу, но его опять не пропустили.

«Там начались натуральные издевательства надо мной. Меня провели пограничники через весь переход, оскорбляли как могли. Типа "Ты крыса", "Ты просил тут защиты, теперь бежишь в Польшу, потому что у тебя "подгорело"", "Ты переобулся"», — рассказал Осипов изданию.

По словам Осипова, в итоге на границе его направили в посольство Беларуси, чтобы он сделал «проездной документ». Когда он отметил, что, будучи политическим беженцем, не может идти в посольство, то ему ответили «Так тебе и надо».

Как рассказал Осипов, в Украину он выехал в конце 2020 года, опасаясь уголовного преследования. За два года с момента подачи заявления на получение статуса беженца, Осипов его так и не получил, но имел на руках документ о том, что его прошение находится на рассмотрении.

В качестве подтверждения своих слов об уголовном преследовании в Беларуси Осипов предоставил «Медиазоне» постановление об освобождении из ИВС от октября 2020 года, куда его, согласно документу, помещали по подозрению в массовых беспорядках (часть 3 статьи 293 УК).