«Вясна»: в Барановичах силовики задержали владельца магазина сувениров и национальной символики «Росквiт»

В Барановичах силовики задержали владельца магазина национальной символики «Росквiт» Юрия Казакевича, сообщает правозащитный центр «Вясна».

По информации центра, Казакевича задержали ночью, в его доме провели обыск, а сам он стал фигурантом уголовного дела. О каком именно деле идет речь, не уточняется.

Как отмечают правозащитники, за день до задержания в провластных каналах появились сообщения о том, что продавцы в магазине торгуют «запрещенной полицайской символикой». 13 октября провластный канал «КрысолOFF» опубликовал сообщение о магазине, в котором назвал его владельца «ярым борцом против "режима"» и «местным "революционером"».

«Интересно, почему эта гнида ещё на свободе, а змагарская крама из-под полы торгует бчб-хламом? Выкорчёвывать экстремистское отребье нужно безжалостно и молниеносно», — написал автор канала.

Это сообщение позже репостнул канал «ЖС Premium» и провластная активистка Ольга Бондарева.