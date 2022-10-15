Беларуса Юрия Костюка за 2 дня до обжалования решения о выдворении из России вывезли из ЦВСИГ; адвокат не знает, где он находится

Брестчанина Юрия Костюка, который вскрыл себе вены в аэропорту перед выдворением из России, вывезли в неизвестном направлении за два дня до обжалования решения суда об экстрадиции, рассказала «Медиазоне» адвокат Марина Дубровина.

13 октября Костюка собирались выдать Беларуси согласно «постановлению, не вступившему в законную силу». По словам адвоката, он вскрыл себе вены. После оказания медицинской помощи приставы избили его и вернули в Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Гулькевичском районе Краснодарского края.

«Вчера после обеда он выходил на связь и сказал, что при поступлении обратно в ЦВСИГ его осмотрел медработник и зафиксировал синяки и побои. Сегодня утром мне отказали в возможности ознакомиться с этими документами и не ответили на вопрос, кто именно Юру забрал», — рассказала Дубровина.

По словам защитницы, ей неизвестны ни фамилии силовиков, которые забрали Костюка, ни куда его повезли и на каком основании. Ззаседание краевого суда по рассмотрению жалобы на постановление о выдворении назначено на понедельник.

Костюка задержали в Сочи 15 мая. В Беларуси его подозревают по статье о содействии экстремистской деятельности (статья 361-4 УК) за участие в чате «Волейбол по выходным», который объединял осужденных на химию.

Юрий Костюк был осужден к одному году химии по статье о надругательстве над госсимволами (статья 370 УК). Позже суд заменил наказание на более строгое — 1 месяц и 16 дней в колонии общего режима. Брестчанин полностью отбыл наказание и был освобожден 6 января 2022.