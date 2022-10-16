В рамках «развертывания региональной группировки войск» в Беларусь приедет до 9 тысяч российских военных

До 9 тысяч российских военных войдут в состав региональной группировки войск в Беларуси, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны страны.

Ведомство отчиталось, что в Беларусь из РФ уже прибывает «авиационная составляющая региональной группировки войск». Примерно за час до этого сообщения Минобороны в небе над Минском были замечены несколько истребителей МиГ-31 без ракет, писал «Беларускі Гаюн».

О «развертывании совместной региональной группировки войск» рассказал 10 октября Александр Лукашенко. Причиной он назвал «обострение на западных границах Союзного государства»

«Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства. Основа этой группировки — армия, Вооруженные Силы Республики Беларусь», — сказал Лукашенко.

Согласно первой главе Военной доктрины Союзного государства, региональная группировка войск России и Беларуси — это «расположенные в мирное время или развернутые в период нарастания военной угрозы (период непосредственной угрозы агрессии) в регионе для отражения возможной агрессии органы управления и войска (силы) Вооруженных Сил Республики Беларусь и Вооруженных Сил Российской Федерации, а также другие воинские формирования сторон, применение которых запланировано по единому замыслу и плану».