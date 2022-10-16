КГБ внес в «список террористов» бывшую сотрудницу «Белта» Инну Можченко, которую приговорили к 3 годам колонии общего режима по делу «Зельцера». Информация об этом появилась в обновленном перечне ведомства.

Брестский областной суд приговорил бывшую сотрудницу госагентства «Белта» Инну Можченко к 3 годам колонии общего режима и штрафу в 100 базовых величин по обвинению в оскорблении представителя власти (статья 369 УК) и разжигании вражды (часть 1 статьи 130 УК) за комментарии о гибели сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка в перестрелке с IT-специалистом Андреем Зельцером.

Какие именно комментарии, по версии обвинения, разжигали вражду — неизвестно. Сама Можченко и ее адвокат в суде отрицали такие мотивы ее действий, и апеллировали к результатам судебно-лингвистической экспертизы, не выявившей подразумеваемого призыва к насилию.

Инна Можченко, работала в «Белта» начальницей сектора работы с электронной информацией отдела поддержки и развития интернет-ресурсов. Причиной задержания стали ее сообщения в фейсбук-группе «Солидарность» о перестрелке, в которой погибли Федосюк и минский IT-специалист Андрей Зельцер.

КГБ уже внес в «список террористов» некоторых из обвиняемых по делам о комментариях, связанных с гибелью Федосюка.