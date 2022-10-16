«Беларусь‑1»: ГУБОПиК задержал «несколько» человек, которые планировали устроить серию терактов

В Беларуси ГУБОПиК задержал «несколько человек», которые, как утверждается, планировали устроить теракты и диверсии. Сюжет про это показали в прямом эфире на телеканале «Беларусь-1».

Точное количество задержанных по гоств не назвали. В сюжете утверждается, что один из задержанных — двадцатилетний таксист, которому предложили 500 долларов, если он выполнит «первое задание» по подрыву релейного щитка на железной дороге. По утверждению автора сюжета, задержанный был не против показать свое лицо, но «следствию пока выгодно его скрыть».

Лицо второго задержанного в сюжете не скрыто. Он рассказал на камеру, что написал в BYPOL, потому что хотел свергнуть «режим Лукашенко».

«Мне сказали, что я буду помощником оператора дронов. А оператор, как мне писали в боте, — человек, который приехал из Польши», — говорит второй задержанный.

По словам сотрудников БТ, все задержанные были завербованы BYPOL и «так называемым переходным кабинетом». Задания по раскладке «бомб» поступали из чат-бота плана «Перамога». В качестве доказательств в сюжете показали новые перчатки, спички и несколько бутылок с мутной жидкостью.

В сюжете показали еще двух задержанных мужчин, которые в «покаянных» видео на фоне зеленой ткани говорят, что никому не советуют связываться с планом «Перамога», так как переписку с его чат-ботом контролируют силовики.

В сюжете сообщили, что задержать «террористов» удалось благодаря «многоходовке от ГУБОПиК». Что это означает, в сюжете не объяснили.

14 октября в фейковом телеграм-канале от имени объединения бывших силовиков BYPOL появилось сообщение о реализации мобилизационного плана «Перамога».

«Служителями режима Лукашенко создан фейковый канал и распространяется ложная информация о якобы запуске плана "Перамога"», — написала организация в своем официальном канале.

Близкий к силовикам телеграм-канал «Обратная сторона» опубликовал комментарий замминистра МВД Геннадия Казакевича, где он рассказывает про спецоперацию, по итогам которой силовики поняли, что плана «Перамога» не пользуется широкой популярностью.

«Наиболее радикализованных, активных участников этого проекта мы уже задержали. Вот уже сейчас они дают показания, они станут участниками уголовного процесса. И они признают, что по заданию своих кураторов намеревались совершить теракты на территории Республики Беларусь», — сказал Казакевич.