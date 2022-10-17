Силовики задержали вернувшегося из Польши минчанина по обвинению в участии в протестах

Силовики задержали вернувшегося из Польши минского предпринимателя. Об этом сообщил провластный телеграм-канал «Сводки Центра».

В «покаянном» видео задержанный рассказывает, что в 2020 году участвовал в протестах и делал репосты из «экстремистских» чатов.

Во «Вконтакте» задержанный называется Денисом Никитосом. 15 октября провластный телеграм-канал «Поступи по совести», который предлагает эмигрировавшим активистам вернуться домой и «раскаяться», опубликовал пост о нем. В нем сообщалось, что Никитоса задержали. Предлагали ли ему авторы канала приехать в Беларусь из Польши, неизвестно.