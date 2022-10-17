СК: шестеро парней выложили на тротуаре свастику из земли, их будут судить по статье о хулиганстве

Следственный комитет возбудил уголовные дела против группы шестерых парней по статье о хулиганстве (статья 339 УК). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно материалам дела, ночью 16 сентября группа парней от 17 до 25 лет разбросали цветочные кашпо рядом с летней террасой минского ТЦ. Землю, которая выпала из вазонов, обвиняемые выложили на тротуаре в форме свастики и «стали демонстрировать нацистские приветствия», пишет СК.

Пятеро из обвиняемых работали в пиццерии, которая находилась в торговом центре.