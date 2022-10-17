Беларусу, который вскрыл себе вены в аэропорту перед выдворением из России, отказали в жалобе; адвокат не знает о его местонахождении

Брестчанину Юрию Костюку, который вскрыл себе вены в аэропорту перед вылетом из России, отказали в жалобе на постановление о его выдворении. Об этом «Медиазоне» рассказала адвокатка Марина Дубровина.

Где сейчас находится Костюк, неизвестно. Правозащитный центр «Вясна» утверждает, что брестчанин находится в пружанском ИВС. Об этом со ссылкой на свои источники писало также «Радыё Свабода». По словам Дубровиной, информации о местоположении Костюка у его адвоката нет.

На заседании о рассмотрении жалобы Костюка на постановление о выдворении защита просила разрешить брестчанину самостоятельно покинуть Россию. Дубровина говорит, что для Костюка купили билет в Польшу, где ему предложили работу.

13 октября Костюка собирались выдать Беларуси согласно «постановлению, не вступившему в законную силу». По словам адвоката, он вскрыл себе вены. После оказания медицинской помощи приставы избили его и вернули в Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Гулькевичском районе Краснодарского края.

Костюка задержали в Сочи 15 мая. В Беларуси его подозревают по статье о содействии экстремистской деятельности (статья 361-4 УК) за участие в чате «Волейбол по выходным», который объединял осужденных на химию.

Юрий Костюк был осужден к одному году химии по статье о надругательстве над госсимволами (статья 370 УК). Позже суд заменил наказание на более строгое — 1 месяц и 16 дней в колонии общего режима. Брестчанин полностью отбыл наказание и был освобожден 6 января 2022.