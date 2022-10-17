Против активистки Полины Шарендо‑Панасюк возбудили уголовное дело о неповиновении администрации колонии

Против активистки «Европейской Беларуси» Полины Шарендо-Панасюк возбудили новое дело о неповиновении администрации исправительного учреждения (часть 2 статьи 411 УК), сообщил ее муж Андрей Шарендо в фейсбуке.

Как сообщил Шарендо, 9 октября его супруга вышла из ШИЗО после проведенных в изоляторе 40 суток, однако на момент ее выхода «уже были подготовлены новые бумаги по помещению ее в ПКТ» на два месяца.

Как предполагает муж активистки, после отбытия срока в ПКТ ее могут перевести в СИЗО №3 Гомеля.

9 июня 2021 года Шарендо-Панасюк приговорили к 2 годам колонии общего режима. Ее обвиняли в насилии над милиционером (статья 364 УК), оскорблении Александра Лукашенко (статья 368 УК) и представителя власти (статья 369 УК).

7 апреля суд Железнодорожного района Гомеля признал Шарендо-Панасюк виновной в злостном неповиновении администрации исправительного учреждения (часть 1 статьи 411 УК) и добавил еще год лишения свободы к ее предыдущему приговору.