В прошлом развивающееся ткацкое предприятие ликвидируют из‑за проблем с реализацией продукции после 2020 года

Совместное предприятие прядильно-ткацкой фабрики «Сопотекс» ликвидируют из-за проблем с реализацией продукции ключевым партнерам, обострившихся после 2020 года. Об этом пишет Office life.

В конце сентября акционеры компании решили подать в суд заявление о признании «Сопотекса» банкротом.

Как пишет Office life, в 1992 году беларуско-португальское совместное предприятие опередило по выручке такие совместные бизнесы, как германский «Белвест», американские «Саммит Системс» и «Белпак», индийский «Белком-Калий» и итальянский «Белита».

После смены акционеров португальцы покинули совместное предприятие, но компания продолжила развиваться, пишет Office life. В 2020 у «Сопотекса» обострились проблемы с реализацией продукции, из-за чего его начали ликвидировать.