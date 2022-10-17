Украина не будет выплачивать денежную помощь семьям погибших военнослужащих‑беларусов

Украина не будет выплачивать денежную помощь семьям погибших беларусов, воевавших на стороне ВСУ, следует из обновленного постановления Кабинета министров Украины о выплатах военнослужащим в условиях военного положения. Первым на изменения обратил внимание проект «Беларускi Гаюн».

Поправки в постановление, вводящие исключения для граждан России и Беларуси, были внесены в конце сентября.

Согласно постановлению, на помощь семьям погибших военнослужащих Украина выделяет 15 000 000 гривен, которые распределяются равными долями на всех получателей, кроме граждан России, Беларуси и тех, кто постоянно проживает на территориях этих стран. Исключение также предусмотрено для «лиц, осужденных за государственную измену, коллаборационную деятельность, пособничество государству-агрессору».

Сейчас на стороне Украины воюют беларуский добровольческий полк имени Кастуся Калиновского и полк «Погоня».