Гродненский областной суд приговорил фигурантов «дела Автуховича» на сроки от 2,5 до 25 лет колонии
Гродненский областной суд приговорил фигурантов «дела Автуховича» на сроки от 2,5 до 25 лет колонии
Дело Автуховича
17 октября 2022, 15:16
 
 
 
 
 

Гродненский областной суд вынес приговоры фигурантам «дела Автуховича», сообщает сотрудница АТН Ксения Лебедева в своем телеграм-канале.

Николая Автуховича приговорили к 25 годам колонии, Павла Саву, Ольгу Майорову и Галину Дербыш — к 20 годам. Виктора Снегура и Павла Резановича суд приговорил к 19 годам колонии. Владимиру Гундарю назначили 18 лет колонии, Ирине Мельхер — 17 лет. Сергея и Любовь Резанович приговорили к 16 и 15 годам колонии соответственно.

Ирину Горячкину суд приговорил к 6 годам и 1 месяцу колонии, а Антона Мельхера — к 2 годам и 6 месяцам. По сообщению Лебедевой, Мельхера освободили в зале суда, засчитав в срок наказания время, проведенное под стражей.

По информации «Гродненской правды», обвиняемым также назначили штрафы. Николаю Автуховичу — в размере 1 000 базовых величин. Гундарю, Майоровой, Павлу Резановичу и Снегуру — в 800 базовых величин, Павлу Саве и Ирине Мельхер — в 700, Сергею и Любови Резановичам — в 600, Ирине Горячкиной — в 300.

12 подсудимым вменяли 12 статей УК. Среди них — создание преступной организации и участие в ней (части 1-3 статьи 285 УК), покушение на захват госвласти неконституционным путем (часть 1 статьи 14 и часть 2 статьи 357 УК), измена государству (часть 1 статьи 356 УК, обвинение предъявлено только Автуховичу); акт терроризма и приготовление к нему (часть 3 статьи 289, часть 1 статьи 13 и часть 3 статьи 289 УК) и другие.

Ранее прокуратура писала о подробностях уголовного дела против Автуховича и еще 11 человек. По версии следствия, в ночь с 1 на 2 октября 2020 года он и его сообщники приготовили зажигательную смесь, облили и подожгли автомобиль Audi 80 и одноэтажный жилой дом в Волковыске, принадлежавшие милиционеру. Кроме того, они, по версии обвинения, подорвали автомобиль другого милиционера в Гродно.

Суд над «группой Автуховича» начался 18 мая. В деле более 65 томов.

     
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