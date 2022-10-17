Гродненский областной суд приговорил фигурантов «дела Автуховича» на сроки от 2,5 до 25 лет колонии

Гродненский областной суд вынес приговоры фигурантам «дела Автуховича», сообщает сотрудница АТН Ксения Лебедева в своем телеграм-канале.

Николая Автуховича приговорили к 25 годам колонии, Павла Саву, Ольгу Майорову и Галину Дербыш — к 20 годам. Виктора Снегура и Павла Резановича суд приговорил к 19 годам колонии. Владимиру Гундарю назначили 18 лет колонии, Ирине Мельхер — 17 лет. Сергея и Любовь Резанович приговорили к 16 и 15 годам колонии соответственно.

Ирину Горячкину суд приговорил к 6 годам и 1 месяцу колонии, а Антона Мельхера — к 2 годам и 6 месяцам. По сообщению Лебедевой, Мельхера освободили в зале суда, засчитав в срок наказания время, проведенное под стражей.

По информации «Гродненской правды», обвиняемым также назначили штрафы. Николаю Автуховичу — в размере 1 000 базовых величин. Гундарю, Майоровой, Павлу Резановичу и Снегуру — в 800 базовых величин, Павлу Саве и Ирине Мельхер — в 700, Сергею и Любови Резановичам — в 600, Ирине Горячкиной — в 300.

12 подсудимым вменяли 12 статей УК. Среди них — создание преступной организации и участие в ней (части 1-3 статьи 285 УК), покушение на захват госвласти неконституционным путем (часть 1 статьи 14 и часть 2 статьи 357 УК), измена государству (часть 1 статьи 356 УК, обвинение предъявлено только Автуховичу); акт терроризма и приготовление к нему (часть 3 статьи 289, часть 1 статьи 13 и часть 3 статьи 289 УК) и другие.

Ранее прокуратура писала о подробностях уголовного дела против Автуховича и еще 11 человек. По версии следствия, в ночь с 1 на 2 октября 2020 года он и его сообщники приготовили зажигательную смесь, облили и подожгли автомобиль Audi 80 и одноэтажный жилой дом в Волковыске, принадлежавшие милиционеру. Кроме того, они, по версии обвинения, подорвали автомобиль другого милиционера в Гродно.

Суд над «группой Автуховича» начался 18 мая. В деле более 65 томов.