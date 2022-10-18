«Наша Ніва» сообщила о побеге офицера спецназа КГБ «Альфа» за границу; в ведомстве это отрицают

«Наша Ніва» со ссылкой на источники в силовых структурах сообщила о побеге офицера спецназа КГБ «Альфа» за границу — в комментарии «Белта» ведомство это отрицает.

По информации «Нашай Нівы», военнослужащий нелегально пересек границу в конце сентября и сейчас проходит проверку контр-террористических спецслужб «одного из граничащих с Беларусью государств».

«Когда факт побега стал известен начальству, вся группа, где служил перебежчик, отправилась "на карантин", что означает временное отстранение от выполнения заданий». Спецназовцев проверяют на лояльность после шага коллеги», — пишет издание.

По предварительной информации «Нашай Нівы», за границу сбежал офицер в звании капитана. В каких операциях он принимал участие и какой информацией владеет, неизвестно.

Представитель КГБ Андрей Ярош рассказал «Белта», что информация о побеге офицера КГБ не соответствует действительности. В ведомстве предполагают, что речь идет о бывшем военнослужащем, «уволенном 9 августа 2022 года по дискредитирующим обстоятельствам».

По словам Яроша, экс-сотрудник КГБ в 2022 году незаконно получил более 30 тысяч долларов — против него возбудили дело о мошенничестве (статья 209 УК). Бывший военный нелегально пересек границу и объявлен в розыск, сказал представитель ведомства.