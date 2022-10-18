Ефрейтора, который попросил патроны у российских военных на аэродроме в Зябровке, приговорили к 2 годам колонии с отсрочкой

Суд Гомельского района приговорил ефрейтора, который попросил у российских военных патроны взамен потерянным, к 2 годам колонии с отсрочкой на 2 года по статье о незаконном приобретении боеприпасов (часть 2 статьи 295 УК). Текст приговора опубликован в «Банке судебных решений».

Дата приговора и суд в документе скрыты, однако ссылка на приговор называется «Приговор суда Гомельского района от 26 сентября 2022 г.».

Согласно приговору, обвиняемый Л. «приобрел не менее 19 патронов», которые были обнаружены и изъяты на «аэродроме З. в п. З. Г. района Г. области». Судя по всему, речь идет об аэропорте Зябровка в деревне Зябровка Гомельского района Гомельской области.

Обвиняемый рассказал, что проходил срочную военную службу и прибыл на усиление охраны госграницы в Гомельском районе. Во время оборудования окопа, он сломал четыре магазина к автомату и потерял часть патронов. Чтобы восполнить утраченные патроны и не «подставить» роту, он обратился к российским военным, которые отсыпали ему боеприпасы, отличавшиеся цветом и маркировкой.

Замкомандира 2 мотострелковой роты рассказал на суде, что ему стало известно об утере патронов. Он изъял патроны у Л., однако не обратил внимания на маркировку. Тот выдал ему не боеприписасы российских военнослужащих, а выданные ему во время службы. После сверки боеприписов у Л. изъяли 19 российских патронов.

Согласно телеграм-каналу «Беларускі Гаюн», аэропот в Зябровке использовался российскими военными в рамках военных учений в феврале и во время вторжения в Украину. В августе несколько беларуских изданий со ссылкой на читателей сообщали о многочисленных взрывах и вспышках на аэродроме в ночь на 10 августа. Наутро Минобороны выпустило пресс-релиз, в котором объяснило взрывы «возгоранием одной из единиц техники после замены двигателя».