Генпрокуратура передала в суд дело против медиаменеджера Дмитрия Навоши и администраторов «Черной книги Беларуси»

Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело против медиаменеджера Дмитрия Навоши и администраторов телеграм-канала «Черная книга Беларуси», которое рассматривают в рамках «специального производства». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно Генпрокуратуре, Дмитрия Навошу, Янину Сазанович, Даниила Богдановича, Ольгу Высоцкую и Валерию Занемонскую обвиняют в разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК) и незаконном сборе персональных данных (часть 3 статьи 203-1 УК). В телеграм-канале ведомства их называют администраторами «Черной книги Беларуси» и «других аналогичных ресурсов».

В Генпрокуратуре считают, что целями телеграм-каналов были: дискредитация власти и силовиков, разжигание вражды по отношению к силовикам и госслужащим, распространение клеветы о них и «подстрекательство к преступлениям экстремистской направленности».

По версии ведомства, группа администраторов разместила в интернете персональные данные более 100 человек, среди которых силовики, работники прокуратуры, судьи и сотрудники госСМИ. После публикаций некоторым из них угрожали насилием и повреждали имущество, утверждают в Генпрокуратуре.

«В подконтрольных ресурсах также размещались призывы о предоставлении на возмездной основе личных данных должностных лиц. За свою "работу" обвиняемые получали денежное вознаграждение», — говорится в пресс-релизе.

СК начал «специальное производство» в отношении Навоши и администраторов «Черной книги Беларуси» в конце сентября.

21 июля Александр Лукашенко подписал закон, вводящий в Беларуси институт специального производства. Он позволяет проводить суды заочно, в отсутствие обвиняемого.