By_culture: против экскурсовода Игоря Хмары завели уголовное дело о грубом нарушении порядка

Против экскурсовода Игоря Хмары возбудили уголовное дело о грубом нарушении порядка (статья 342 УК), сообщает телеграм-канал By_culture.

Экскурсовода задержали в начале августа. Вечером Хмара проводил проводил экскурсию по Серебрянке, а сообщение о его задержании появилось ближе к ночи. Это была вторая подобная экскурсия, сбор на которую он объявил в своих соцсетях — участие было бесплатным.

Игорь Хмара — беларускоязычный экскурсовод по Беларуси и журналист. Он писал об урбанистике для портала Realt.by, издания «Близкие новости», «Беларускага радыё» и других.