Всемирный банк перевел все кредиты Беларуси в статус необслуживаемых

Всемирный банк поместил все кредиты Международного банка реконструкции и развития (МБРР), предоставленные или гарантированные Беларуси, в статус необслуживаемых, сообщает пресс-служба Всемирного банка.

Это было сделано в связи с просрочкой платежа более чем на 6 месяцев. По состоянию на 14 октября просроченные платежи Беларуси перед МБРР составили 68,43 млн долларов США. Основная сумма непогашенных кредитов МБРР составляет 967 млн ​​долларов США.

В начале марта Всемирный банк объявил о прекращении всех своих программ в Беларуси и России. 4 марта Лукашенко подписал указ, по которому правительству и банкам разрешают погашать долги перед «недружественными странами» в беларуских рублях.

В апреле правительство выпустило постановление о расчете по некоторым иностранным кредитам в беларуских рублях