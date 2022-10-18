Осужденный на химию беларуский анархист Иван Красовский сообщил о депортации из Украины

17 октября в Украине задержали осужденного на три года химии активиста анархистского движения Ивана Красовского. Об этом он рассказал в своем инстаграме.

«Сегодня меня задержали в Киеве мусора и дали депортацию из Украины, кайф!», — написал Красовский в сторис. По его словам, у него есть 10 дней на обжалование решения.

19 февраля суд приговорил Красовского к 3 годам химии по обвинению в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК). Его обвинили в участии акции возле ТЦ «Рига» в ночь с 10 на 11 августа 2020 года. В материалах дела содержался протокол оперативно-поискового мероприятия, из которого стало известно, что Красовского прослушивали с 3 марта 2020 года.

В первый раз Красовского задержали 12 августа — тогда силовики избили его до состояния, в котором он нуждался в инвалидной коляске. Второй раз его задержали в конце сентября по части 2 статьи 293 УК (массовые беспорядки), однако позже дело переквалифицировали.

После приговора Красовский уехал из Беларуси.