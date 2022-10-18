Суд в Березе приговорил к 2 годам колонии бывшего следователя, обвиняемого в оскорблении Лукашенко

17 октября Березовский районный суд приговорил к 2 годам колонии общего режима 40-летнего бывшего следователя Максима Куровского, пишет правозащитный центр «Вясна».

Судья Наталья Вакульчик признала экс-следователя виновным в оскорблении Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК).

Согласно обвинению, Куровский писал в телеграме «непристойные по форме и оскорбительные по содержанию» сообщения о Лукашенко на беларуском языке.

Суд признал смягчающими обстоятельствами раскаяние в содеянном и наличие двоих малолетних детей, передают правозащитники.

По информации «Вясны», Куровского задержали в конце июля 2022 года. В 2020 году он уволился из Пружанского районного отдела СК.