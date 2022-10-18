«МотолькоПомоги»: силовики задержали жену Игоря Лосика

Силовики задержали жену осужденного блогера Игоря Лосика Дарью, сообщил телеграм-канал «МотолькоПомоги».

По информации"Радыё Свабоды», утром к Дарье пришли с обыском, после чего ее задержали на трое суток в рамках уголовного дела по неназванной статье и «повезли в Брест». Дочь Паулину передали родителям Дарьи.

«Медиазона» пыталась связаться с Дарьей, но она не отвечает на сообщения и звонки.

Утром провластный телеграм-канал «Сводочки Центра» написал, что на Дарью Лосик может быть заведено уголовное дело за «содействие экстремистской деятельности» (статья 361-4 УК) за интервью телеканалу «Белсат», который признан «экстремистским формированием».

Позже близкий к силовикам телеграм-канал «Сводки Центра» также сообщил, что Дарью задержали за «содействие экстремистской деятельности». Канал опубликовал «покаянное» видео с Дарьей — в ролике она говорит, что задержана за интервью «Белсату» 17 апреля 2022 года.

Игоря Лосика задержали 25 июня 2020 года. 15 декабря 2020 года блогер в знак протеста объявил голодовку, которую держал 42 дня. 14 декабря 2021 года Лосика осудили на 15 лет колонии усиленного режима в рамках «дела Тихановского».

Во вторую годовщину задержания блогера Игоря Лосика его жена Дарья записала видеообращение к Александру Лукашенко и предложила обменять мужа на себя.

Обновлено в 12:50. Добавлена информация об обыске и задержании на трое суток.

Обновлено в 17:25. Добавлена информация о «покаянном» видео с Дарьей.