Силовики задерживали адвокатку Янину Юргилевич перед заседанием по «делу Автуховича»; позже ее отпустили

17 октября перед заседанием по «делу Автуховича» силовики задержали адвокатку Янину Юргилевич, представляющую интересы одного из членов семьи Резановичей. Об этом сообщил телеграм-канал Free Belarus Women, «Медиазоне» информацию подтвердил источник, знакомый с делом. Известно об этом стало на следующий день.

Позже телеграм-канал «Право имеют» сообщил, что Юргилевич отпустили после задержания.

По словам собеседника «Медиазоны», Юргилевич задержали возле входа на территорию Гродненской тюрьмы — там ее ждали силовики.

«Один из силовиков вышел, показал документ. Она спросила: "Куда вы меня забираете, по какому поводу?" Он помахал рукой остальным, вышли [из буса] двое, взяли ее под руки и повели», — рассказал он.

Янина Юргилевич — мать экс-адвокатки Юлии Юргилевич, задержанной в Гродно в августе 2022 года по возвращении из Польши. По информации Hrodna.life, она находится в СИЗО.

23 февраля Юлию Юргилевич исключили из Гродненской областной коллегии адвокатов, посчитав ее не соответствующей профессиональным требованиям.

Исправлено в 12:20. В первоначальной версии новости было указано, что адвоката задержали 18 октября.

Обновлено в 14:35. Добавлена информация о том, что адвокат находится на свободе.