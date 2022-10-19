Дачный участок активистки Нины Багинской выставили на аукцион из‑за долгов

Отдел принудительного исполнения Первомайского района Минска выставил на аукцион дачный участок 75-летней активистки Нины Багинской. Лот опубликован на сайте «БелЮрОбеспечения», на него обратило внимание издание «Зеркало».

Стартовую стоимость участка площадью в 0,045 гектара вместе с «ветхой хозпостройкой» ОПИ оценил в 693 рубля. Торги окончатся 10 ноября.

Согласно опубликованному на сайте документу из госрегистра недвижимого имущества, на участок с 2016 года наложен арест за долги.

Это уже второй арестованный дачный участок Багинской, который выставляют на торги. Первый, в Смолевичском районе, государство пыталось продать за 10 000 рублей в 2016 году. Но тогда желающих на покупку не нашлось и аукцион признали несостоявшимся, пишет правозащитный центр «Весна».

В апреле 75-летней активистке назначили штраф в 1600 рублей за то, что 25 марта она прошла с бело-красно-белым флагом по центру Минска. Оплачивать этот штраф Багинская не стала, поэтому 8 августа суд запретил ей охотиться, водить машину и маломерные судна. Операторам запретили предоставлять Багинской услуги интернета, мобильной связи и телевидения.

19 августа суд Первомайского района Минска запретил активистке покидать территорию Беларуси, посещать игорные заведения и играть в азартные игры. С требованием о новых ограничениях в суд обратился отдел принудительного исполнения Партизанского района. Сама Багинская эти требования не признала.

Активистка Нина Багинская начиная с 1980-х годов регулярно участвует в акциях протеста и стала известна как один из символов послевыборных протестов 2020 года.