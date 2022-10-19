МВД признало экологическую организацию «Экодом» «экстремистским формированием», следует из перечня, опубликованного на сайте МВД.

26 июня 2021 года Министерство юстиции подало иск о ликвидации общественного объединения «Экодом». По сообщению Минюста, ранее оно выявило нарушения в работе «Экодома», вынесло организации предупреждение и дало время до 20 июля на устранение нарушений: «Однако данная организация мер по устранению нарушений не предприняла».

31 августа того же года Верховный суд ликвидировал «Экодом». После этого Беларусь лишили прав и привилегий по Орхусской международной экологической конвенции. В июля 2022 года Лукашенко подписал указ о выходе из конвенции.

Орхусская конвенция — конвенция Европейской экономической Комиссии ООН «о доступе к информации, участии общественности в принятии решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды».

Также в список «экстремистских формирований» попала в литовская организация «Дапамога», которая оказывает помощь на территории Литвы беларусам и украинцам