Компания‑разработчик приложения Flo ликвидирует юридическое лицо в Беларуси

Компания-разработчик мобильного приложения для женского здоровья Flo ликвидирует свое юридическое лицо в Беларуси, следует из информации на сайте единого госрегистра. Первыми на это обратили внимание журналисты dev.by.

В реестре указано, что «Фло Хелс Бел» находится в процессе ликвидации, а решение об этом принято 29 сентября.

Как пишет dev.by, в начале марта у «Фло Хелс Бел» сменился собственник, после чего компания стала принадлежать физическому лицу вместо вместо американской компании «Фло Хелс, Инк». Кроме того, в последние месяцы компания увеличила штат литовского офиса в два раза — до 245 человек.

Как отмечает dev.by, приложение для трекинга менструаций Flo последние три года является самым популярным в App Store в категории Health&Fitness.