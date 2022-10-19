Жителя Столбцов приговорили к 11 годам колонии за разожженный на железнодорожных путях костер

Минский районный суд приговорил жителя Столбцов Сергея Глебку к 11 годам колонии в условиях усиленного режима и штрафу в 300 базовых величин по обвинению в терроризме (часть 1 статьи 289 УК) и умышленном приведении железнодорожных путей в негодность (часть 4 статьи 309 УК) за разожженный на рельсах костер, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Сам приговор вынесли еще 17 октября, однако известно о нем стало только сейчас.

Как пишут правозащитники, в материалах дела указано, что в марте Глебка разжег костер непосредственно перед проездом пассажирского поезда, бригада которого не успела своевременно затормозить, и потому поезд проехал прямо над огнем. Машинист следующего поезда, провозившего уголь, успел остановить состав, получив предупреждение от диспетчерской службы железной дороги.

Согласно обвинению, действия Глебки создали «реальную угрозу наступления тяжелых последствий», в том числе гибели или травмирования людей. Причиной для разжигания костра, по версии следствия, стало «влияние деструктивных телеграм-каналов».

В начале марта МВД рассказывало о задержании двоих жителей Столбцов — мужа и жены. Они, по версии ведомства, подожгли бревна на железнодорожных путях, чтобы помешать движению поездов. Пресс-служба МВД опубликовала комментарий с «покаянным» видео одного из задержанных — им был Сергей Глебка.

«Положил два полена на пути, так как насмотрелся телеграм-каналов. Был не согласен, хотел выразить свою поддержку и подпалил эти полена», — говорил он в ролике.