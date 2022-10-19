МВД депортирует из Беларуси 332 иностранца за нарушение миграционных правил

В рамках операции МВД «Нелегал-2022», за нарушения миграционных правил из Беларуси выдворят 332 иностранца, сообщила пресс-служба МВД Беларуси.

За совершения преступлений на территории Беларуси силовики возбудили 13 уголовных дел. Из них 11 — за нарушение срока запрета въезда в Беларусь. Силовики задержали 10 человек, которые находились в государственном и международном розыске.

Всего сотрудники милиции выявили более 1,9 тысячи нарушений миграционного законодательства.

Операция МВД «Нелегал-2022» проводилась с 12 по 14 октября при помощи органов госбезопасности и пограничной службы.

«Усилия правоохранителей были направлены на повышение эффективности миграционного контроля в отношении иностранцев, находящихся в нашей стране, выявление нелегальных мигрантов, предупреждение и пресечение совершаемых ими преступлений и правонарушений», — сообщили в МВД.