Жителя Слонима приговорили к 7,5 годам колонии по статьям о разжигании вражды и оскорблении Лукашенко

Гродненский областной суд приговорил жителя Слонима Александра Петушкова к 7,5 годам колонии по статьям о грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), разжигании вражды (часть 1 статьи 130 УК), массовых беспорядках (часть 1 статьи 293 УК) и оскорблении Александра Лукашенко, сообщает правозащитный центр «Вясна».

По информации правозащитников, Петушкова задержали 12 января 2022 года за «негативные» комментарии в телеграм-чатах о событиях в Казахстане.

Его отпустили, но 11 апреля задержали в рамках уголовного дела. Причиной стали репосты и комментарии с призывами о забастовке, остановке работы предприятий, о возобновлении протестов, предложении снять погоны силовикам и генералам, Лукашенко он описывал как «узурпатор» и «нелигитимный».

22 июля КГБ внес его в «список террористов».