Активистку «Европейской Беларуси» Полину Шарендо‑Панасюк поместили в ПКТ на 6 месяцев

Активистку «Европейской Беларуси» Полину Шарендо-Панасюк поместили в помещение камерного типа на 6 месяцев, сообщил ее муж Андрей Шарендо в фейсбуке.

Сама Шарендо-Панасюк, по его словам, «ни о чем не жалеет» и продолжает «свою войну за честь и достоинство».

17 октября Шарендо рассказал, что против его супруги возбудили новое дело о неповиновении администрации исправительного учреждения (часть 2 статьи 411 УК). По его предположению, после отбытия срока в ПКТ активистку могут перевести в СИЗО №3 Гомеля.

9 июня 2021 года Шарендо-Панасюк приговорили к 2 годам колонии общего режима. Ее обвиняли в насилии над милиционером (статья 364 УК), оскорблении Александра Лукашенко (статья 368 УК) и представителя власти (статья 369 УК).

7 апреля суд Железнодорожного района Гомеля признал Шарендо-Панасюк виновной в злостном неповиновении администрации исправительного учреждения (часть 1 статьи 411 УК) и добавил еще год лишения свободы к ее предыдущему приговору.