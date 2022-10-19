В Гродно силовики задержали кандидата исторических наук и доцента ГрГУ Светлану Силову

В Гродно милиция задержала кандидата исторических наук и доцента ГрГУ Светлану Силову, сообщает телеграм-канал «Христианская визия».

Задержание произошло 18 октября, но об этом стало известно только сегодня. Послезавтра над Силовой ожидается суд.

Светлана Силова является представителем исторической школы профессора Мараша. Гродненский историк подготовила около десяти ученых которые до сегодняшнего дня занимаются конфессиональной историей Беларуси.

Еще в 2005 году Белорусский Экзархат издал труд Силовой «Крестный путь: Белорусская Православная Церковь в период немецкой оккупации 1941-1945 гг.» Около 15 лет Светлана Силова на общественных началах сотрудничает с Гродненской епархией как научный эксперт. Историк является членом епархиальной комиссии по канонизации святых.