Провластный канал опубликовал видео с задержанной за комментарий об учениках военно‑патриотического клуба «Рысь»

Провластный телеграм-канал «Сводки Центра» опубликовал видео с задержанной за «запрещённые посты» — в том числе за негативный комментарий об учащихся военно-патриотического клуба «Рысь».

В ролике провластного канала задержанная говорит, что написала комментарий о детях в военной форме, а также «репостила с экстремистских каналов». На скриншоте, опубликованном каналом, Виден частично зацензуренное сообщение пользователя Marina: «Детки из б***осемей».

Военно-патриотический клуб «Рысь» начал работу в октябре 2021 года на базе той части внутренних войск №3214. В него набирают детей от 9 до 17 лет.

При открытии клуба пресс-служба МВД писала, что его учащихся познакомят «не только с историей внутренних войск, но и с образцами современной техники, вооружения, специальных средств». Помимо этого для учащихся обещали организовать секции строевой, огневой, специальной, тактической и военно-медицинской подготовки, а также обучить основам самообороны.