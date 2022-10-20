КГБ внес в список «причастных к терроризму» гендиректора TUT.by Людмилу Чекину и главреда Марину Золотову

Комитет госбезопасности внес в список лиц, «причастных к террористической деятельности», главную редакторку TUT.by Марину Золотову и гендиректора компании Людмилу Чекину. Их фамилии появились в обновленном списке ведомства.

Основанием для внесения в перечень стало обвинение в разжигании вражды (статья 130 УК) и в призывах к действиям против нацбезопасности (статья 361 УК).

13 октября в список добавили журналисток TUT.by Ольгу Лойко и Елену Толкачеву. Основанием стали те же обвинения. Лойко и Толкачева находятся на свободе, но все еще проходят обвиняемыми по делу TUT.by. Об их мере пресечения неизвестно — журналистки остаются под подпиской о неразглашении.

Марина Золотова и Людмила Чекина — единственные фигурантки этого дела, которые до сих пор находятся в СИЗО.

В мае 2021 года в офисах «ТУТ БАЙ МЕДИА» и связанных с медиахолдингом компаниях hoster.by и av.by, а также у журналистов и главного редактора издания прошли обыски. КГК возбудил уголовное дело по статье о неуплате налогов, сайт и счета TUT.by заблокировали.

7 октября стало известно, что СК возбудил новое уголовное дело против сотрудников «ТУТ БАЙ МЕДИА» и «иных лиц» — о разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК).