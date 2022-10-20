Совмин принял постановление о регулировании цен; под него попало 370 типов товаров

Совмин принял постановление №713 от 19 октября «О системе регулирования цен», которое вводит в том числе предельные надбавки на большое количество товаров. Документ опубликован на Национальном правовом портале, пишет reform.by.

Под регулирование попали 370 наименований товаров, в том числе продукты питания, одежда, ткани, обувь, мебель, посуда и столовые приборы, электротовары, строительные материалы, автомобили и запчасти, велосипеды и мотоциклы, ювелирные изделия, корма для животных, товары для спорта и туризма, канцелярские товары, бумага, парфюмерия, косметика, туалетная бумага, подгузники и прокладки, спички, лопаты и грабли.

Для всех товаров определены предельные надбавки импортеров и предельные торговые надбавки. Для продуктов питания они в большинстве случаев установлены в пределах от 15% до 40%.

Документ предполагает согласование производителями отпускных цен с госорганами. Есть несколько случаев, в которых делать этого не нужно: например, если заканчиваются скидки или акции и цена становится прежней.

Оптовые скидки с отпускных цен не должны превышать 10%.

В товарно-транспортной накладной и товарной накладной должны быть указаны сведения, связанные с установлением цен на потребительские товары, включая отпускную цену, скидку — при наличии, надбавку и другую информацию о структуре цены.

Районные, городские и областные исполкомы смогут проводить выборочные и внеплановые проверки соблюдения установленных правил.

6 октября Лукашенко запретил повышать в Беларуси цены: «С 6 октября запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены», — сказал он.

С тех пор в стране было заведено более десятка уголовных дел в связи с повышением цен.