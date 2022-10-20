Экс-судья из санкционного списка Евросоюза устроилась адвокатом в юридическую консультацию

Экс-судья Юлия Густыр, которую Евросоюз внес в санкционный список, тереь работает в минской юридической консультации в качестве адвоката, сообщается на сайте консультации. На это обратила внимание «Наша Ніва».

7 октября она отказала в жалобе, что предъявленное Виктору Бабарико обвинение нарушает право на защиту и оставила его в СИЗО КГБ. В октябре 2020 года Густыр приговорила минского архитектора к 3,5 годами колонии по обвинению в сопротивлении солдату на «Марше героев» (часть 2 статьи 363 УК).

Согласно информации на платформе zubr.cc, по административным делам она присудила в сумме не менее 607 суток ареста и не менее 38 975 рублей штрафа.

17 декабря 2020 года Евросоюз добавил ее в санкционный список в связи с фальсификациями на выборах, а также насилием и необоснованными арестами после них.