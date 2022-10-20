«Беларусь 1»: против задержанных беларусов и украинца возбудили уголовные дела об агентурной деятельности и измене государству

Против задержанного КГБ гражданина Украины Павла Куприенко возбудили уголовное дело об агентурной деятельности, сообщили в эфире гостелеканала «Беларусь 1».

Вместе с Куприенко КГБ задержал двух граждан Беларуси — Тараса Мачинского и Дмитрия Соловянчика. Против них возбудили уголовные дела об измене государству, рассказали в эфире.

В сюжете говорится, что Куприенко живет в Беларуси шесть лет, а в последний раз он приехал в нашу страну по поручению украинских спецслужб. В Беларуси он связался с Мачинским и Соловянчиком, которые помогали ему в сборе данных о расположении железнодорожных узлов и передвижении военной техники, говорится в сюжете.

Тарас Мачинский переехал в Беларусь из Украины и в 2010 году получил беларуское гражданство, утверждает «Беларусь 1».

Дмитрий Соловянчик работал курьером и передавал данные о военной технике Куприенко не зная, для чего они ему, говорят сотрудники телеканала.

Ранее глава КГБ Иван Тертель заявил о задержании гражданина Украины и двоих завербованных им беларусов, которые передавали данные украинской разведке. По его словам, спецслужба задержала и «бывшего военнослужащего, подполковника», сотрудничавшего с СБУ. Его имени Тертель не назвал.

Глава ведомства утверждал, что, кроме того, КГБ задержал «большое количество граждан Украины, которые забрасывались на нашу территорию», но подробности не уточнил.