Украина ввела санкции против Галины Лукашенко, беларуских силовиков и предприятий

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против жены Александра Лукашенко Галины, некоторых беларуских силовиков и предприятий. Соответствующий документ появился на сайте президента Украины.

Исходя из текста документа, против Лукашенко сроком на 10 лет действуют ограничения в проведении экономических операций. Сам Александр Лукашенко в обновленный санкционный список не попал.

Кроме того, Украина внесла в санкционный список некоторых беларуских военнослужащих и представителей СК, КГБ, Генпрокуратуры и Госпогранкомитета. Так, санкции введены против госсекретаря Совбеза Александра Вольфовича, генпрокурора Андрея Шведа, председателя КГБ Ивана Тертеля, министра оборы Виктора Хренина и других. Под санкции попал и бизнесмены Алексей Олексин, Николай Воробей и Александр Шакутин.

В перечне юридических лиц, против которых Украина вводит санкции, появились беларуские компании «Нафтан», «Белоруснефть», «Беларусбанк», «Синезис» и другие. Санкции затронули Министерство обороны и Государственный военно-промышленный комитет.

Обновлено в 17:03. Добавлена информация о перечне юридических лиц, попавших под санкции.