Обвиняемый по «делу ОГСБ» Дмитрий Сосновский в суде не признал вину

Фигурант дела «Отрядов гражданской самообороны» Дмитрий Сосновский в суде не признал вину, сообщила в своем телеграм-канале сотрудница газеты «СБ. Беларусь сегодня» Людмила Гладкая.

Всего в деле пять фигурантов — Наталья Матвеева, Вадим Гулевич, Кирилл Ашурок, Алексей Глотов и Дмитрий Сосновский.

Большая часть подробностей о том, как КГБ представляет участников ОГСБ и их предполагаемые преступления, известна из фильма телеканала ОНТ с названием «20 Террор 21». По версии спецслужбы, одним главных преступлений стала попытка покушения на ведущего СТВ Григория Азаренка летом 2021 года.

Госканалы публиковали видеозапись предполагаемого покушения. Видео начинается в машине, где сидят два человека — именно они, по версии КГБ, должны были похитить Азаренка.

Выйдя их машины, эти два человека идут навстречу Азаренку и один из них — мужчина с кобурой на поясе — начинает с ним потасовку.

Арестовали по делу только одного (КГБ подтверждал, что человеком с кобурой, с которым «начал драку» Азаренок, был сотрудник спецслужбы) более пассивного участника этой сцены — лидчанина Дмитрия Сосновского. КГБ называет его членом чата ОГСБ.

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Каждому из фигурантов дела предъявлены обвинения в сумме по десяти статьям. Среди них — участие в организации, созданной для осуществления террористической деятельности (часть 2 статьи 290-4 УК); приготовлении и пособничестве акту терроризма и акте терроризма (часть 1 статьи 13 и часть 2 статьи 289 УК, часть 6 статьи 16 и часть 2 статьи 289, часть 2 статьи 289 УК); призывах к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК); разжигании социальной вражды или розни (часть 1 статьи 130 УК).

В августе 2021 года Верховный суд Беларуси признал ОГСБ террористической организацией.