В Брестской области силовики задержали экс-преподавательницу БГУ Светлану Волчек и ее мужа Михаила. Об этом сообщили в интаграм-аккаунте smartpaseka.

Задержание прошло вчера вечером. Дома у супругов силовики провели обыск, а их кот и собака остались на улице, пишет smartpaseka.

В 2020 году Светлану и Михаила Волчеков арестовывали на 15 суток за «участие в несанкционированном массовом мероприятии» (статья 23.34 КоАП). Светлана называлась координатором стачкома БГУ.

18 сентября 2021 года Светлану Волчек уволили из БГУ. Она работала факультете радиофизики и компьютерных технологий университета с 2014 года.