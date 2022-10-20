Глава КГБ сообщил о задержании в Беларуси нескольких беларусов и украинцев, сотрудничавших с украинской разведкой

КГБ задержал гражданина Украины и двоих завербованных им беларусов, которые передавали данные украинской разведке, заявил глава ведомства Иван Тертель.

«Гражданин Украины, который был маршрутизирован через Польшу на нашу территорию в одном из приграничных районов, создал агентурную сеть, завербовал наших граждан, которые собирали информацию закрытого характера о деятельности наших Вооруженных Сил, силовых структурах», — приводит цитату «Белта».

Кроме того, по его словам, спецслужба задержала «бывшего военнослужащего, подполковника», сотрудничавшего с СБУ. Его имени Тертель не назвал.

«Он работал на Службу безопасности Украины, встречи проводились в том числе в Одессе, в других городах, на территориях третьих стран», — сказал он.

Глава ведомства утверждает, что КГБ задержал в других регионах страны «большое количество граждан Украины, которые забрасывались на нашу территорию». О подробностях задержания Тертель ничего не сказал.