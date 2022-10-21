Лукашенко подписал указ, который обяжет владельцев сайтов предоставлять силовикам доступ к базам данных пользователей

Александр Лукашенко подписал указ №368 «О взаимодействии операторов электросвязи, поставщиков услуг электросвязи и владельцев интернет-ресурсов с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность», по которому владельцев сайтов обяжут предоставлять КГБ и ОАЦ онлайн-доступ к базам сайтов. Документ был подписан 18 октября, спустя 3 дня он был опубликован на Национальном правовом портале.

Указ утверждает положение о порядке взаимодействия с силовиками. Согласно третьей главе положения, КГБ и ОАЦ определяют поставщиков услуг и владельцев сайтов, которые должны будут в месячный срок зарегистрироваться в информационной системе, а в трехмесячный открыть онлайн-доступ силовикам к базам данных пользователей.

В случае невыполнения предписания, доступ к сайту может быть ограничен по решению ОАЦ или КГБ. Положение вступит в силу через 3 месяца после его опубликования.