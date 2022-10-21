MAYDAY: гродненца приговорили к 3,5 годам колонии за лайк в «Одноклассниках»

Суд в Гродно приговорил местного жителя Эдуарда Исаева к 3,5 годам колонии по обвинению в клевете в отношении Лукашенко (часть 2 статьи 367 УК) и оскорблении Лукашенко (часть 2 статьи 368 УК), пишет волонтерская инициатива MAYDAY.

Согласно материалам дела, Исаев поставил лайк под постом сообщества «Стоплука» в «Одноклассниках», где было изображение Лукашенко, сообщает MAYDAY.

Исаев работал на гродненском заводе «Азот». 25 июня его арестовали на 10 суток по статье о распространении «экстремистких» материалов (статья 19.11 КоАП), пишут волонтеры. По истечении срока ему предъявили обвинения по уголовной статье, утверждает MAYDAY.