«Народная воля»: прокурор запросил главреду сайта «Ежедневник» Сергею Сацуку 8 лет колонии

В Минском городском суде прокурор запросил наказание в виде 8 лет колонии главреду сайта «Ежедневник» Сергею Сацуку, сообщает «Народная Воля» со ссылкой на его близких.

Журналиста обвиняют по статьям о получении взятки (статья 430 УК), разжигании вражды (статья 130 УК) и превышении полномочий (статья 426 УК).

Приговор Сацуку вынесут 26 октября.

В марте 2020 года у журналиста Сергея Сацука уже проходил обыск, самого его задержали. Тогда комитет Госконтроля отчитался о возбуждении против журналиста уголовного дела о получении взятки. Силовики утверждали, что Сацук принял взятку в размере 5 тысяч долларов «за подготовку и размещение на принадлежащем ему сайте статьи, содержащей компрометирующие сведения в отношении конкурентов субъекта хозяйствования — компании "Анимед"».

В начале апреля 2020 года журналиста выпустили без предъявления обвинений.

В декабре 2021 после допроса в Следственном комитетеего задержали. Вместе с этим в Беларуси и за границей перестал открываться сайт издания. Позже стало известно, что ему предъявили обвинения в разжигании вражды и превышении служебных полномочий.