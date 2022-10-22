ГУБОП задержал гомельчанина, который «зарегистрировался в чат-боте полка Калиновского, но ехать воевать не собирался»

Близкий к силовикам телеграм-канал «Жёстко, но честно Гомель» отчитался о задержании 35-летнего жителя Гомеля Артема Григория, который зарегистрировался в боте полка Калиновского.

В «покаянном» видео задержанный говорит, что зарегистрировался в боте, когда находился в Польше, но «ехать воевать никуда не собирался». По словам гомельчанина, позже представители полка сообщили ему, куда ехать для прохождения боевой подготовки, но Григорий отказался.

«Мне сказали, что в таком случае мои данные будут переданы сотрудникам внутренних дел для того, чтобы меня наказали. По приезду в Беларусь я был задержан», — рассказывает гомельчанин в видео.