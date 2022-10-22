РУП «Белдорцентр» закрыл доступ к сотням дорожных камер, сообщает «Флагшток».

21 октября издание заметило, что днем ранее «Белдорцентр» отключил доступ к камерам наблюдения на погодном сервисе windy.cоm.

Картинка с камер обновлялась 1 раз час и позволяла оценивать состояние дорожного покрытия на всех основных дорогах Беларуси. Первоначально камеры были доступны на сайте i.cеntr.by, однако в начале войны эта функция была отключена, пишет «Флагшток».

Более чем за месяц до начала войны Госпогранкомитет убрал доступ к камерам на въезде и выезде с беларуских пограничных переходов — 14 января первыми были отключены камеры на границе с Украиной, отмечает издание.