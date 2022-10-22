«Сообщество железнодорожников»: родившихся в Украине работников БЖД вызывают на допросы в КГБ

Телеграм-канал «Live. Сообщество железнодорожников Беларуси» сообщает, что родившихся в Украине работников железной дороги вызывают на допросы в КГБ.

По информации канала, работников расспрашивают о родственниках в Украине и о том, что они говорят, о голосовании на выборах в 2020 году и отношении к войне. Если со стороны КГБ возникают подозрения, сотрудников БЖД отправляют на полиграф, пишет «Сообщество железнодорожников». Сколько сотрудников железной дороги прошли проверку, не сообщается.

Ранее канал сообщал, что по распоряжению замначальника БЖД по организации безопасного обеспечения жизнедеятельности предприятий Игоря Козловского, были подготовлены списки работников, которые родились в Украине.