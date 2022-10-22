Приговоренного к 25 годам колонии Николая Автуховича поместили в карцер на 7 суток

Приговоренного к 25 годам колонии предпринимателя Николая Автуховича поместили в карцер на 7 суток. Это произошло 20 октября, сообщает правозащитный центр «Вясна» со ссылкой на знакомых Автуховича.

Причины помещения осужденного в карцер неизвестны.

17 октября суд в Гродно приговорил Николая Автуховича к 25 годам колонии и назначил штраф в размере 1 000 базовых величин.

12 подсудимым вменяли 12 статей УК. Среди них — создание преступной организации и участие в ней (части 1-3 статьи 285 УК), покушение на захват госвласти неконституционным путем (часть 1 статьи 14 и часть 2 статьи 357 УК), измена государству (часть 1 статьи 356 УК, обвинение предъявлено только Автуховичу); акт терроризма и приготовление к нему (часть 3 статьи 289, часть 1 статьи 13 и часть 3 статьи 289 УК) и другие.

Ранее прокуратура писала о подробностях уголовного дела против Автуховича и еще 11 человек. По версии следствия, в ночь с 1 на 2 октября 2020 года он и его сообщники приготовили зажигательную смесь, облили и подожгли автомобиль Audi 80 и одноэтажный жилой дом в Волковыске, принадлежавшие милиционеру. Кроме того, они, по версии обвинения, подорвали автомобиль другого милиционера в Гродно.

