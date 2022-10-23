Два бойца беларуского полка «Погоня» самовольно покинули подразделение, одного из них подозревают в работе на КГБ

Два бойца беларуского полка «Погоня», который воюет на стороне Украины, самовольно покинули подразделение. Об этом сообщила пресс-служба полка.

14 октября они получили решение о депортации. Как сообщает пресс-служба, СБУ две недели проверяла бойцов перед заключением военных контрактов — одного из них подозревают в работе на КГБ.

Согласно решению о депортации, бойцы должны были покинуть Украину до 23 октября включительно. Руководство полка выдало им деньги на билеты в ближайшую безопасную страну, пишет пресс-служба.

Как рассказали в подразделении, полк «Погоня» доверяет выводам СБУ и выполняет ее решения в соответствии с законодательством.