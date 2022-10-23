Юрия Костюка, подозреваемого в содействии экстремизму за участие в чате осужденных на химию, перевели в СИЗО

Брестчанина Юрия Костюка, подозреваемого по статье о содействии экстремистской деятельности (статья 361-4 УК) за участие в чате «Волейбол по выходным», перевели в барановичский следственный изолятор №6, сообщает правозащитный центр «Вясна».

До этого, по информации центра, Костюк находился в пружанском ИВС. Об этом же сообщало «Радыё Свабода».

13 октября Костюка, задержанного в Сочи пятью месяцами ранее, собирались выдать Беларуси согласно «постановлению, не вступившему в законную силу». По словам его адвокатки Марины Дубровиной, он вскрыл себе вены, а после оказания медицинской помощи приставы избили его и вернули в Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Гулькевичском районе Краснодарского края.

17 октября Костюку отказали в жалобе на постановление о его выдворении. На заседании защита просила разрешить брестчанину самостоятельно покинуть Россию. Как рассказала его адвокатка, для ее подзащитного купили билет в Польшу, где ему предложили работу.

Костюка задержали в Сочи 15 мая. В Беларуси его подозревают по статье о содействии экстремистской деятельности (статья 361-4 УК) за участие в чате «Волейбол по выходным», который объединял осужденных на химию.

Ранее Юрий Костюк был осужден к 1 году химии по статье о надругательстве над госсимволами (статья 370 УК). Позже суд заменил наказание на более строгое — 1 месяц и 16 дней в колонии общего режима. Брестчанин полностью отбыл наказание и был освобожден 6 января 2022 года.