Суд приговорил к 4 годам колонии пресс‑секретаря А1 Николая Бределева

Минский городской суд приговорил бывшего пресс-секретаря сотового оператора А1 Николая Бределева к 4 годам лишения свободы, сообщает «Белта».

Издание не называет имени пресс-секретаря, однако указанные статьи обвинения совпадают со статьями Бределева. Кроме того, заседание по делу против пресс-секретаря А1 есть в расписании суда. Позже сотрудница «СБ. Беларусь сегодня» Людмила Гладкая опубликовала видео из зала суда, на котором виден Бределев.

Бределева обвинили в злоупотреблении служебными полномочиями (статья 424 УК) и финансировании «экстремистского формирования» (статья 361-2 УК). Суд над ним проходил в закрытом режиме.

Как пишет «СБ. Беларусь сегодня», Бределева признали виновным в предоставлении денежных средств «для заведомого обеспечения деятельности экстремистского формирования путем перечисления их террористу Мотолько». По статье о злоупотреблении служебными полномочиями бывшего пресс-секретаря А1 оправдали в связи с недоказанностью участия в совершении преступления.

13 декабря 2021 года пресс-секретаря А1 арестовали на 15 суток. Причина ареста не уточнялась, однако 10 декабря ведущий СТВ Григорий Азаренок опубликовал в своем телеграм-канале видео с задержанным Бределевым, в котором тот рассказал, что передавал активисту Антону Мотолько информацию, связанную с его работой, и был подписан на «экстремистские телеграм-каналы».

Помимо этого, Бределев на видео сказал, что он «гомосексуалист» и живет с мужчиной более семи лет.

24 января издание «Зеркало» заметило, что провластные телеграм-каналы удалили из некоторых своих публикаций слово «пидор» и посты с видео, на которых задержанные Бределев и директор по маркетингу «Хендэ АвтоГрад» Сергей Бабашков разглашают информацию о своей личной жизни. Это произошло после того, как Telegram предупредил их об ограничении доступа к каналам за нарушение правил App Store.

Обновлено в 11:38. Добавлена информация «СБ. Беларусь сегодня».